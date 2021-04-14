Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri soruldu: Seçime daha çok var

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bugün, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri hatırlatıldı. Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur ne biter hepimiz görürüz." sözleriyle yanıt vermekle yetindi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum." demişti. Bu açıklama, bugün partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e hatırlatıldı.

"O ZAMANA KADAR NE OLUR BİTER HEPİMİZ GÖRÜRÜZ"

"Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir." diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Ocak 2020'den bu yana geziyorum. Orada bu çalışmayı yaparken, şahsıma, partime veya benim bir hayalime yönelik, ki bu hayalim Türkiye'nin iyi olmasından başka bir hayalim yok bunu net bir şekilde söyleyeyim. En küçük bir toz zerresi kadar seçime yönelik bir çalışma yapmıyorum. Özne sizsiniz diyorum. Özne işsiz genç diyorum. Vatandaşımız bunu gördü. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur ne biter hepimiz görürüz. Dediğim gibi Hayrihi ve şerrihi min Allahü teala. (hayır ve şer Allah'tandır)"

AKŞENER'DEN İKTİDARA ÖNERİLER

Öte yandan Akşener, partisinin grup toplantısında "İktidara seslenmek istiyorum" diyerek birtakım öneriler sıraladı:

"Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın. Sicil affı çıkartın ve düşük faizli kredi desteklerinden sektörün genelinin yararlanmasını sağlayın. Turizm sektörü özelinde mücbir durum ilan edin, Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve SGK borçlarını, 2021 sonuna erteleyin. Orta ölçekli firmalara, özellikle de bu süreçte çok zorluk yaşayan acentelere, Desteklerin, adil ve eşit olarak dağıtımını sağlayın. Genel KDV indirimlerini, 2021 sonuna kadar uzatın. Sektör açısından çok stratejik bir yerde bulunan charter havayolu şirketlerine, acil olarak kredi ve hibe destekleri sağlayın. Havaalanı ücretlerini, havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda, pandemi koşullarını göz önüne alarak, tekrar değerlendirin ve makul oranlara indirin. Turizm sektörüne ait kredileri, 1 yıl faizsiz olarak erteleyin."