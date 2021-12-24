Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından rahatsız oluyorum" sözlerine HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan duydunuz mu hiç?" sözlerini HDP'yi kızdırdı. HDP Van milletvekili Murat Sarısaç eleştirdi. Sarısaç, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" ifadelerini paylaştı.
Geçtiğimiz gün Ankara Elmadağ'da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu" Hdp'ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri 'Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.
CHP lideri Kürdistandenilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu şekilde konuştu: "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"
Hdp ile ittifak iddialarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hdp ittifakta değil, bir işbirliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. Meclis'te başkanvekili var, milletvekilleri var, HDP'li Meclis Başkanvekili'nden söz istiyoruz, AK Parti de istiyor. PKK ile HDP'yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız. Biz, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyoruz. Onlar da ittifakta yok. Ama altı parti konuşuyoruz anayasayı." dedi.
Bu sözlerin ardından HDP Van milletvekili Murat Sarısaç sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan sözlerini alıntılayan vekil, paylaşımına "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" yazdı.
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