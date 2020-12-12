Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimli bir sistemde Cumhurbaşkanı seçilmeyi bu ülkede yaşayan her vatandaş ister. Kim istemez ki" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde adaylık için sinyal vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Medyascope'ta gazeteci Ruşen Çakır'ın canlı yayın konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de çarpıcı ifadeler kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSUNDA NET KONUŞTU

Akşener, konuyla ilgili olarak, "Ben bu soruya çok net cevap veriyorum. Seçimli bir sistemde başbakan seçilmeyi, Cumhurbaşkanı seçilmeyi bu ülkede yaşayan her vatandaş ister. Bu çok onurlu bir görev olduğu için ister. Kim istemez ki. Biz Türkiye'nin geleceğini zora sokacak herhangi bir adımın veya herhangi bir hedefin bir parçası olmayacağız. Ben kendi adıma söylüyorum. O kadar hızlı tüketiliyor ki Türkiye'de her şey. Ben isimler üzerinden de konuşmayı yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA ADAYLIK İÇİN SİNYAL VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında hükümeti eleştirdiği bölümde AK Parti sıralarından gelen 'Aday ol' tepkisine karşılık veren Kılıçdaroğlu, adaylığın sinyalini vermişti.

Tepki üzerine AK Parti sıralarına dönen Kılıçdaroğlu, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" ifadelerini kullanmıştı.