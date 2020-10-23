Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı
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Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı

23.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:30

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ve poz verip sosyal medya hesabından paylaşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çetin'in geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme akıllara "Kılıçdaroğlu da koronavirüse yakalanmış olabilir mi?" sorusunu getirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Değerli hemşehrilerim. Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Ardından genel sağlık durumuyla ilgili de bir açıklama yapan Çetin, şu satırlara yer verdi: "Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum."

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

Çetin'in korona virüse yakalandığını duyurması akıllara 12 Ekim tarihinde yaptığı ziyaretleri getirdi. Çetin, Kasım ayında gerçekleştirecekleri toplu açılış ve temel atma törenlerinin tarihini belirlemek için CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve, Seyit Torun ile görüşmüştü. Çetin aynı gün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmiş ve bu ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı

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