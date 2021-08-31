Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti
Orhan Uğuroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Ziyaretten görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ağabeyi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nu kaybeden, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Orhan Uğuroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
Ziyaretten görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ağabeyi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nu kaybeden, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı