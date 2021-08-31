Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti
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Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Orhan Uğuroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Ziyaretten görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ağabeyi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nu kaybeden, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Orhan Uğuroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

Ziyaretten görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ağabeyi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nu kaybeden, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kılıçdaroğlu'ndan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyareti - Haberler
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