Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorum: Duymazlıktan gelemeyiz

Parti grubunda değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına da değindi. Peker'i Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu "Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoların yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Parti grubunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Peker üzerinden Cumhur İttifakı'na sert eleştiriler yöneltti.

"DUYMAZLIKTAN GELEMEYİZ"

''İktidar olduğumuzda FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım. Mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım." diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti'nde mafya bildiri yayınlıyor. 'Hele Kılıçdaroğlu var ya onun da burnundan getireceğiz' diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez.

Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı bir ittifak! Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz."

ERDOĞAN VE BAHÇELİ, PEKER'E TEPKİ GÖSTERDİ

Son haftalarda yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsacak iddialarda bulunan Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, dün akşam Kabine sonrası yaptığı toplantıda isim vermeden, "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Peker hakkında şu ifadeleri kullandı: "Biz mafyayı tanımayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur ittifakı cumhur ile birliktedir. Çeteler, CHP'nin yoldaşı; uyuşturucu baronları, PKK, FETÖ CHP'nin fiili ortağıdır."