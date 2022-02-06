Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da vatandaşları günlerdir mağdur eden elektrik kesintisiyle ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın videosunu alıntılayan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese'lerden ses yok tabii" dedi.
Isparta'da perşembe gününden bu yana devam eden elektrik kesintileriyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.
Ispartalıların karanlık ve soğukta yaşadıklarını anlatmak için yaşlı bir vatandaşın evine yaptığı ziyarete ilişkin videoyu paylaşan CHP'li Akın ise tweet'ine, "500 bin nüfuslu koca kenti mum ve gaz lambasına mahkûm ettiler. Bu düzen değişecek hemen seçim ile yandaş değil vatandaş kazanacak, halkımız ısınacak, karanlıkta kalmayacak" notunu düşmüştü.
Kılıçdaroğlu da, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese'lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik" diye belirtti.
Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının baskı yapması nedeniyle elektrik telleri koptu. Şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda enerji nakil hattı hasar aldı.
CNN Türk yayınına katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağırlığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" açıklamasını yaptı.