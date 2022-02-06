Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

Isparta'da perşembe gününden bu yana devam eden elektrik kesintileriyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

"KOCA KENTİ MUM VE GAZ LAMBASINA MAHKUM ETTİLER"

Ispartalıların karanlık ve soğukta yaşadıklarını anlatmak için yaşlı bir vatandaşın evine yaptığı ziyarete ilişkin videoyu paylaşan CHP'li Akın ise tweet'ine, "500 bin nüfuslu koca kenti mum ve gaz lambasına mahkûm ettiler. Bu düzen değişecek hemen seçim ile yandaş değil vatandaş kazanacak, halkımız ısınacak, karanlıkta kalmayacak" notunu düşmüştü.

KILIÇDAROĞLU: ÖNERGE VERECEĞİZ, REDDEDECEKLER

Kılıçdaroğlu da, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese'lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik" diye belirtti.

ISPARTA'DA NE OLMUŞTU?

Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının baskı yapması nedeniyle elektrik telleri koptu. Şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda enerji nakil hattı hasar aldı.

BELEDİYE BAŞKANI: AKŞAMA KADAR HER EVE ELEKTRİK VERİLECEK

CNN Türk yayınına katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen "Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağırlığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek" açıklamasını yaptı.