Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız
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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açması hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet uyguluyorsa eyvallah. Elinde silahla dolaşıyorsa eyvallah. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak dün AYM'ye gönderildi. Alınan bilgiye göre, kapatma davasında, iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirildi.

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre, iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

"DEMOKRASİNİN SAVUNULMASI GEREKEN BİR ORTAMDA PARTİ KAPATAMAZSINIZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP'ye yönelik kapatma davasına değindi. Demokrasinin Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet uyguluyorsa eyvallah. Elinde silahla dolaşıyorsa eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer." ifadelerini kullandı.

"KAPATMAYA YÖNELİK EYLEMLERİ DOĞRU BULMUYORUZ"

"Ama savcı siyasi güçle harekete geçiyorsa orada demokrasi yok demektir" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bugüne kadar kaç siyasi parti kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi? Düşüncenin ifade edilmesinden korkmayacaksınız. Siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na talimat verip parti kapat diyorsanız orada demokrasi olmaz. Parti kapatmaya yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz."

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
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Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç
Gözde Nur Bayar
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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız - Haberler
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