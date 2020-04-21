Kılıçdaroğlu'ndan, Görmez'e başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla arayarak, başsağlığında bulundu.
21.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla arayarak, başsağlığında bulundu.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Sıddika Görmez'i kaybeden, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla aradı. Sıddika Görmez'e Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Görmez ailesine de başsağlığı dileklerini iletti" denildi.
Kaynak: DHA