Kılıçdaroğlu'ndan, Görmez'e başsağlığı telefonu
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Görmez, Politika

Kılıçdaroğlu'ndan, Görmez'e başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla arayarak, başsağlığında bulundu.

21.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:01
Kılıçdaroğlu'ndan, Görmez'e başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla arayarak, başsağlığında bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Sıddika Görmez'i kaybeden, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i telefonla aradı. Sıddika Görmez'e Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Görmez ailesine de başsağlığı dileklerini iletti" denildi.


Kaynak: DHA

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