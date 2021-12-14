Kılıçdaroğlu'ndan "Geliyor gelmekte olan" sözlerinin Teşkilat dizinde kötü karaktere söyletilmesi yorumu

TRT ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinde uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak yansıtılan kötü bir karaktere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sözleri söyletilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu yaptığı Az Önce Konuştum programına konuk olan Kılıçdaroğlu, ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un canlandırdığı karakterin "Geliyor gelmekte olan" sözlerini kullanması hakkında yorumda bulundu.

"TRT İKTİDARIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu, Candaş Tolga Işık'ın sorduğu soru üzerine şunları söyledi:

"RTÜK üyesi TRT dizisinde "Geliyor gelmekte olan" repliğini kullanan karakterle ilgili bir başvuruda bulundu. Burada kasıtlı bir durum var. İktidara yaranmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra bir kere Erdoğan'la görüştüm. Devlet kurumlarının dejenere olduğunu ifade ettim ve TRT örneğini verdim. Benim de TRT'ye çıkarılmadığımı söyledim. Olur mu?, dedi. Sizin de kendi görüşlerinizi aktarmanız lazım, dedi. Bir sefer çıktım. Sonra TRT'nin kapıları kapandı, davet yok. Bu iktidar sahiplerinin samimi olmadığını ve bize yalan söylediğini gösteriyor. TRT'nin tarafsız olması tüm siyasi parti liderlerini davet etmesi lazım. Gelsinler, ortak yayın yapılsın. TRT iktidarın sözcülüğünü yapıyor. Millette bıçak kemiğe dayanmış. Tam bir perişanlık var. Sadece İstanbul'da değil. Millet geçinemiyor, zor durumda. Bunların haberi yok. "

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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