Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "ihale" yanıtı: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak'ta yayınladığı videoda, bir ihalede 6 milyar liralık usulsüzlük yapıldığını, buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığını öne sürmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEN İHALELERE İMZA ATMAM BAY KEMAL

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Trabzon'daki Toplu Açılış Töreni'nde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP liderinin yalan söylediğini savunarak ihaleyi üç kat rakamla verdiklerini söylediğini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etmişti; "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal… Yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma bakanıma dedim ki; 'Dersini ver.' Ertesi akşam Adil bey çıktı, buna güzel bir ders verdi."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A YANIT: SENİN İMZAN OLAN BELGELERİ DE AÇIKLAYACAĞIZ

Bugün partisinin grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihale iddialarına verdiği yanıta da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Erdoğan diyor ki 'Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, benim imzam yok'. Sen ihale komisyonunda değilsin ki sen talimat veren komisyondasın. Ulaştırma Bakanlığı'nın raporunda, onayı veren Erdoğan. Sayıştay'ın da raporları var. Orada da 17.03.2020 tarihini veriyor. Sen bütün bunları biliyorsun. Bilmemen mümkün değil, senin talimatınla yapılıyor. İşin özeti, Hazine'yi yükümlülük altına sokuyorsun, 5'li çeteyi koruyorsun. Açık ihaleye girmiş ve kazanan bir kişiye neden vermiyorsun? Ben bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Görmediğim belgeyi konuşmam. Sevgili Erdoğan daha dur, sana sürprizlerimiz olacak. Arkadaşlarımızı yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız. Yolsuzluk deyince senin adın baş sırada yer alıyor."

"BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİ HİÇ GÖRMEDİM"

Grup toplantısındaki konuşmasında doğalgaz kesintilerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde karşılaşmadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Doğalgaz kesintileri başladı. Bu kadar yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ya ülkeyi yönetenlerin Türkiye'yi nereye getirdiklerini hep beraber görüyoruz. 12 Ekim tarihinde grupta bir konuşma yaptım; 'Devleti yönetenler önümüze kara kış geliyor topluma maliyetini iyi hesaplamalıdırlar. Bunların umurunda değil, ama biz insanımızı seviyoruz. Bunlar basiretsiz bir yönetim, doğalgaz alıyorsunuz değil mi dışarıdan, bunu depolayacaksınız. Bizim Silivri'de Tuz Gölü'nde depolama tesislerimiz var. 9 Ekim itibariyle bu depolarda bulunan gaz miktarı 2 milyar 791 bin metreküp. Bu sadece 15 günlük ihtiyacımızı karşılıyor.' Ve bu açıklamayı yaptığım tarihten sonra depolardaki gaz sürekli azaldı. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Ocak 2018'de depolarda yüzde 73 oranında gaz vardı; ocak 2019'da yüzde 72; ocak 2020'de yüzde 60, ekim 2021'de yüzde 54, ocak 2022'de yüzde 32. Bu rakamları açıkladıktan sonra Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) internet sitesinden bütün rakamları kaldırdı. Şu devlet yönetimine bakın Allah aşkına. Millet gerçekleri öğrenmesin diye. Gerçekten yönetmekten acizleri üç adım sonrasını bilmiyorlar. Böyle bir devlet yönetimi hiç görmedim" ifadesini kullandı.