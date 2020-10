Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben seninle zaten konuşmaya hazırım. Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku. Yüreğin varsa beraber tartışalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin Atatürk Spor Salonu açılış törenine katıldı.

Tören çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"BİNLERCE KİŞİ AÇKEN SİZ 50 BİN DOLARLIK ÇANTAYLA GEZEMEZSİNİZ"

Orada dikkat çekmek istediğim nokta şuydu; eğer bir ülkede onlarca, yüzler ce çocuk yataya aç giriyorsa, eğer bir ülkede çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir baba varsa, eğer bir ülkede Kübra bebek açlıktan müşse ve siz kalkıp 'Fransız mallarını boykot edin' diye bir çağrı yapıyorsanız, önce topluma örnek olacak kişiler sizlersiniz.Ben, yaşamıyla da topluma örnek olması gereken devlet yöneticilerinin, yoksulluğun bu boyutlarda olduğu bir dönemde 50 bin dolarlık çantayla gezmelerini doğru bulmam. Vicdani değil, ahlâki de değil. Açık söylüyorum imâni de değil. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyorsa sevgili peygamberimiz, komlusu bırakın aç olmayı, binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Ben bunu söyledim, bir kişiyi hedef almış değilim. Devleti yönetenlerin Türkiye'ye örnek olmaları gerektiğine dikkat çektim.

"VARSA MANGAL GİBİ YÜREĞİN ÇIK KARŞIMA TARTIŞALIM"

Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik boykot çağrısını neden eleştirdiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Bir boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. Ben her zaman her yerde, her ortamda adaletten yana oldum, adaleti savundu. Adalet mahkemede dağıtılan bir şey değildir, insanın vicdanındaki terazidir. Çocuk aç yatacak, işsizlik almış başını gidecek, on binlerce, milyonlarca genzimi işsiz olacak, ben kalkıp boykottan bahsedeceğim, saraylarda krallar gibi yaşayacağım, vatandaş perişan olacak" dedi..

Kendisinin bu durumu dile getirdiğinde Erdoğan'ın 'Eşimle değil benimle konuş' dediğini belirten CHP lideri, "Ben seninle zaten her zaman konuşmaya hazırım. Senin dünya kadar televizyonun var. Eğer kendine güveniyorsan, mangal gibi yüreğin varsa, eğer dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku kardeşim. Çıkalım senin televizyonuna, üstelik sen seç gazetecileri. Yüreğin varsa, cesaretin varsa beraber tartışalım" diyerek Erdoğan'ı bir kez daha televizyon tartışmasına davet etti.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gerçeklerinden koptular, ülkenin ne durumda olduğunu bilmiyorlar" dedi.