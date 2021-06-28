Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Sera Kadıgil'in istifasıyla ilgili yorumu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun istifayı, şaşkınlıkla karşıladığı öğrenildi.

CHP'den İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Saliha Sera Kadıgil, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, CHP'den istifa ederek, ideolojik anlamda kendisini daha iyi ifade edebileceğini söylediği Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Kadıgil'in katılımıyla, Türkiye İşçi Partisi'nin Meclis'teki koltuk sayısı 4'e yükseldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Günboyu'nda yer alan habere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kadıgil'in istifasıyla ilgili yaptığı ilk yorum da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Sera Kadıgil'i çok sevdiğini ve istifa ettiğini öğrendikten sonra, "Gelecek vadeden bir milletvekilimizdi. Şaşırdım" dediği öğrenildi. CHP kulislerinde konuşulan bir başka konu ise Sera Kadıgil'in danışmanı Ender Sinan Bilgin'in yaptığı açıklama oldu.

"CHP'DE DEVAM EDECEĞİM"

Bir hafta sonra düğünü olduğunu ve düğünden sonra iş arayacağını belirten Ender Sinan Bilgin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Devraldığım ve çocuklarıma devredeceğim bir miras olarak gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi değerleri ve bu dev çınarın yeni filizlerinden biri olarak bu ülkeye hep birlikte getireceğimiz güzel günlerin inancı ve hayaliyle bundan sonraki süreçte de partim ile yola devam etmeyi seçerek, 24 Haziran 2018 tarihinden beri yürütmekte olduğum yüce Meclis'teki danışmanlık görevimi bugün itibarıyla sonlandırdığımı sizlerle paylaşıyorum. 3 yıl boyunca çalışmaktan mutluluk duyduğum Sera Kadıgil'e bana kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum"