Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söyleyince kendisini yanlış bilgi yaymakla suçlayan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a aylığın belgesi üzerinden yanıt verdi. Kürsüde maaş belgesini gösteren Kılıçdaroğlu, AK Partili Çalık'a "Ya özür dile ya da istifa et" çağrısında bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal, bütçe görüşmelerinde kendisini yanlış bilgi vermekle suçlayan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş saldırısında (2016) bir şehit annesine 121 lira 96 kuruş maaş bağlandığını söylemiştim. Bana itiraz edildi. İtirazı yapan da AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık. Ona şöyle dedim: 121 lira 96 kuruş maaş bağlanmasına doğru diyorsunuz, yerinizde kalın. Doğru demiyorsanız, görevinizden ayrılın, ben makbuzu size vereceğim. Makbuz burada. AK Partili milletvekili, "Bana bu yanlış bilgiyi kim verdi" diye hesap soracak mı? Ya da 'Bu yanlış bir bilgiymiş. Beni aldattılar. Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim' diyecek mi?"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık

"BENDEN VE ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Şehidin annesine bağlanan 121 TL 96 kuruşluk aylığın belgesini gösteren Kılıçdaroğlu, AK Partili vekile istifa çağrısı yaptı. "Sayın Öznur Çalık derhal ya istifa etmelidir veya parlamentoda benden ve arkadaşlarımdan özür dilemelidir. Şehitlerden de şehit yakınlarından da özür dilemelidir" diyen CHP lideri,sözlerine şöyle devam etti;

"Şehidimizin annesine 121 TL aylık bağlanmasıyla ilgili Fuat Oktay 'Bu rakamları nereden alıyorsunuz? Yönünüzü Türkiye'ye dönün' demişti. Bizim açıkladığımız rakam doğru, yönümüz de belli. Sizin yönünüz Saray'dır, bizim yönümüz 83 milyon vatandaşımızdır."