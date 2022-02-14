Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı: Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik

Haberler.com, Emre İliksiz - Güncel
 - Güncelleme:

Partisinin temel atma töreni için bugün İzmir'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, evine dönmesinin ardından eşiyle birlikte fotoğraf çektirerek 14 Şubat paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün İzmir'de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 5 muhalefet partisinin liderleriyle bir araya gelerek tarihi bir toplantı gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Buca metrosunun temel atma töreni için İzmir'deydi.

"NEYSE Kİ GÜN BİTMEDEN EVE YETİŞTİK"

Programı sonrası evine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Bugün İzmir'de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

EVLENEN ÇİFTE TAVSİYELERDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, gün içinde İzmir'de evlenen genç bir çiftin nikah törenine de katıldı. Kılıçdaroğlu, şahitliğini yaptığı çifte, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle" tavsiyesinde bulunurken takı olarak da bilezik taktı.

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 şubat, CHP, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title