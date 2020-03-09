Kılıçdaroğlu'na rakip olan Aytuğ Atıcı'ya "Tavşan aday mısınız?" sorusu yöneltildi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aytuğ Atıcı, Kemal Bey, Politika, Güncel

Kılıçdaroğlu'na rakip olan Aytuğ Atıcı'ya "Tavşan aday mısınız?" sorusu yöneltildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak rakip çıkan Aytuğ Atıcı, "Tavşan aday" iddiasına "Bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir. Benim onur ve haysiyetime yakışmaz" sözleriyle yanıt verdi.

09.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
Kılıçdaroğlu'na rakip olan Aytuğ Atıcı'ya

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak rakip çıkan Aytuğ Atıcı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

İLK KILIÇDAROĞLU'NA SÖYLEMİŞ

"Aday olmadan önce Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" sorusunun yöneltildiği Atıcı, "İlk olarak Kemal Bey'le görüştüm. Kemal Bey'e 'İlk olarak size söylüyorum. Genel başkan adayıyım' dedim. 'Şimdiye kadar ben hep size imza verdim. Ben hep size oy verdim. Şimdi sizden imza istiyorum, sizden oyunuzu istiyorum' dedim. Gülüştük, ayrıldık" dedi.

ATICI, TAVŞAN ADAY MI?

Son dönemlerde hakkında tavşan aday olduğu iddiaları gündeme gelen Atıcı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Ben de bu tartışmaları içim acıyarak izliyorum. Bunu birileri çıkardı ama tuttu. Ben genel başkana vurmuyorum, partiyi kötülemiyorum, sanıyorum bundan çıktı ama ben çizgimi değiştirmeyeceğim. Tavşan aday olmak, proje aday olmak bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir. Benim onur ve haysiyetime yakışmaz" ifadelerini kullandı.

TAVŞAN ADAY NE DEMEK?

Siyaset arenasında yarışta bir isim adaylığını açıklıyor, ancak bu isim aday olduğu makama gelmeyi düşünmüyor. Başka bir ismin adaylığı için çalışan bu isim kendi adına oy topladıktan sonra yarıştan çekiliyor ve desteklediği adayı açıklıyor. Bu sistemde amaç tavşan aday ve desteklediği ismin karşılarındaki isme karşı oy avantajı sağlamaktır.

Kılıçdaroğlu'na rakip olan Aytuğ Atıcı'ya 'Tavşan aday mısınız?' sorusu yöneltildi

Haberin Videosu:

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na rakip olan Aytuğ Atıcı'ya 'Tavşan aday mısınız?' sorusu yöneltildi

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