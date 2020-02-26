Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı
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Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden şair ve yazar Muzaffer İlhan Erdost'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

26.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:53
Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı , dün vefat eden şair ve yazar 'un için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 87 yaşında hayatını kaybeden Erdost için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Erdost ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı
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