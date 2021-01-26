Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü

26.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:33
Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen 3 vekil ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti.

3 VEKİL GÖRÜŞMEYE DOSYALARLA GİTTİ

Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu ve 3 vekilin Meclis'te gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeye ilişkin CHP'den ve vekillerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü

ADLARI İNCE'NİN PARTİSİYLE ANILIYOR

CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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