Kılıçdaroğlu: "Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım"

05.09.2019 21:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bağımsız bir dış politikamızın olması lazım. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım. Bütün komşularda bizim akrabalarımız var" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye hizmet binası önünde vatandaşlara seslendi.

Türkiye'yi 21'inci yüzyılın yıldızı yapmanın, Orta Doğu'da barışı sağlamanın mümkün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"2013'te Türkiye'de bir Suriye konferansı toplanmasını istedim. Neden ABD'nin, Rusya'nın peşine takılıp gidiyorsun? Suriye ile 900 kilometrelik sınırımız var. Bizim politikamız yok mudur? Pingpong topu gibi bir ABD'ye gidiyoruz, ertesi gün bir şey oluyor Rusya'ya gidiyoruz. Trump 'merhaba' dedi, bayram ediyoruz. Bizim bağımsız bir dış politikamızın olması lazım. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım. Bütün komşularda bizim akrabalarımız var. Kavga etmenin alemi var mı Allah aşkına?

Güzel Türkiye'yi beraber büyüteceğiz. Nasıl? Bunu demokratik yollarla yapacağız. Ankara'yı ve İstanbul'u demokratik yollarla aldık. Milletimizin ferasetine her zaman güveniyoruz. Sizinle iletişim kurmakta, sizinle gelip konuşmakta eksikliklerimiz var, yanlışımız varsa düzeltmeye hazırız, yeni bir başlangıç yapmak, güzel bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek."

Kılıçdaroğlu, eğitim, dış politika, ekonomi, demokratik yapı ve düzen, toplumsal barış olmak üzere Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu savundu.

Geleceğini büyüten bir Türkiye için eğitime önem verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün 4+4+4 sistemiyle liseye gelen çocuk okuma yazma bilmiyor. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı, Türk üniversitelerini iki yıldır geçiyor. Ne eksiğimiz var Allah aşkına?" ifadesini kullandı.

Daha sonra Han ilçesine geçerek Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, hizmet binası önünde kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara hitap etti.

İşsizlikle ilgili adımlar atılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı niye satıyorsunuz? Kime satıyorsunuz? Katar Ordusu'na satıyorsunuz. Bana dünyada bir tane örnek ülke gösterin, ister Amerika, Kanada, Şili, Suudi Arabistan, Güney Kore, Endonezya veya Japonya, dünyanın herhangi bir yerinde bir ülke gösterin ki kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiş. Katar Şeyhi ona bedava bir uçak verdi, o da ona karşılık Tank Palet Fabrikası'nı verdi. Uçakla Tank Palet Fabrikası bir araya getirilir mi? Benim aklım ermiyor buna. 'Tank Palet Fabrikası'nı Katar Ordusu'na vermekten vazgeç, bir ay içinde ben 50 milyon doları bulmazsam siyaseti bırakacağım' dedim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum ama süreyi kısaltıyorum çünkü geçen yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan, iş dünyasının önemli insanlarından birisi telefon etti, 'Niye bir ay diyorsun, 24 saat içinde ben 50 milyon dolar veririm' dedi. Şimdi söylüyoruz, vazgeçin diyoruz vazgeçmiyorlar."

Seyitgazi'de, Seyyid Battal Gazi Türbesi'ne uğrayıp dua eden ve yetkililerden külliye hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi'nden geçerken vatandaşların isteğini kırmayarak aracını durdurup köy kahvesinde onlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eskişehir programı kapsamında Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ı da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA