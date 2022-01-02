Kılıçdaroğlu: "Kadınların ekonomik sorunlarını politika çabalarımızın en önünde tutacağım"
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağında çocukla toplantının yapılacağı salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ev emekçisi kadınlar ile basın toplantısı düzenledi.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağında çocukla toplantının yapılacağı salona gelmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ev emekçisi kadınlar ile basın toplantısı düzenledi.