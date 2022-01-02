Kılıçdaroğlu: "Kadınların ekonomik sorunlarını politika çabalarımızın en önünde tutacağım" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Kadınların ekonomik sorunlarını politika çabalarımızın en önünde tutacağım"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağında çocukla toplantının yapılacağı salona gelmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ev emekçisi kadınlar ile basın toplantısı düzenledi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağında çocukla toplantının yapılacağı salona gelmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ev emekçisi kadınlar ile basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu: Kadınların ekonomik sorunlarını politika çabalarımızın en önünde tutacağım

Kılıçdaroğlu: Kadınların ekonomik sorunlarını politika çabalarımızın en önünde tutacağım

Kılıçdaroğlu: Kadınların ekonomik sorunlarını politika çabalarımızın en önünde tutacağım

NUMAN KURTULMUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ

NUMAN KURTULMUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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