Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine yeni katılanlara rozet taktı

HAKKARİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'den partisine katılan Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri ve beraberindeki heyete rozetlerini taktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Masası çalışmaları kapsamında CHP'ye katılımlar sürüyor.

Son olarak Hakkari'den Diri Aşireti Kanaat Önderi Faris Diri ve beraberindeki heyet CHP'ye katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Faris Diri ve beraberindeki heyeti genel merkezdeki makamında kabul ederek rozetlerini taktı.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Parti Meclisi Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik de eşlik etti.