Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş-ı Veli sadece bizim değil, düşünceleriyle dünyanın ortak değeridir" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun dostluk ve barış ödülünü sahibine vermesi Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun dostluk ve barış ödülünü sahibine vermesi Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı. (1) Kaynak: AA