Kılıçdaroğlu: "Hacı Bektaş-ı Veli sadece bizim değil, düşünceleriyle dünyanın ortak değeridir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun dostluk ve barış ödülünü sahibine vermesi Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı.
16.08.2020 21:10 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun dostluk ve barış ödülünü sahibine vermesi
Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı. (1)
Kaynak: AA