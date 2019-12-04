: Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti

04.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:57

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezin'de gerçekleşen görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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