Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti
Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti - Haber

Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

04.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:57
Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti

Kılıçdaroğlu, GYİAD yönetimini kabul etti

CHP Genel Başkanı , Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat ile Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezin'de gerçekleşen görüşmede, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, gyiad yönetimini kabul etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler