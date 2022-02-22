Kılıçdaroğlu: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin hedeflediği nokta şudur devletin yapılanmasında adalet" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin hedeflediği nokta şudur devletin yapılanmasında adalet"

AA, Çağrı Korucu - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP TBMM Grup Toplantısı

Salondan ve katılımcılardan görüntü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (7)

Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin hedeflediği nokta şudur devletin yapılanmasında adalet

Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin hedeflediği nokta şudur devletin yapılanmasında adalet

Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin hedeflediği nokta şudur devletin yapılanmasında adalet

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Güncel, Haberler

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