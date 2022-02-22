Kılıçdaroğlu: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin hedeflediği nokta şudur devletin yapılanmasında adalet"
AA, Çağrı Korucu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP TBMM Grup Toplantısı Salondan ve katılımcılardan görüntü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
CHP TBMM Grup Toplantısı
Salondan ve katılımcılardan görüntü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (7)