Kemal Kılıçdaroğlu, Enes Kara ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı
Tıp öğrencisi Enes Kara'nın yurtta baskılara maruz kaldığı ve psikolojik olarak yorulduğunu söylediği videonun ardından intihar etmesi Türkiye'yi yasa boğuldu. Bu konuda bir tepki vermemekle eleştirilen Kılıçdaroğlu, suskunluğunu bozarak neden durumla ilgili bir paylaşım yapmadığına yönelik açıklamada bulundu.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. 20 yaşındaki öğrenci, olaydan önce çektiği videosunda kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti. Ülkenin bir anda gündemine oturan olayla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da dahil olmak üzere pek çok siyasi ve sanatçı paylaşımda bulundu.
KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Konuyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapmadığı için eleştirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, suskunluğunu bozdu.
Kılıçdaroğlu, neden paylaşım yapmadığına dair bir açıklamada bulunarak, "Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum." dedi.
"DOĞRU BULMUYORUM"
Bir sonraki paylaşımında ise Kılıçdaroğlu, "Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
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