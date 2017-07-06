Kılıçdaroğlu: En Barışçıl Eylemimiz Bazı Çevrelerde Ciddi Kaygılar Yaratıyor (5)
SEVİNÇ İNÖNÜ VE NAMIK KEMAL ZEYBEK DE YÜRÜYÜŞE KATILDI'Adalet Yürüyüşü'nün Dilovası ile Gebze arasındaki bölümüne, merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ile eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de katıldı.
SEVİNÇ İNÖNÜ VE NAMIK KEMAL ZEYBEK DE YÜRÜYÜŞE KATILDI
'Adalet Yürüyüşü'nün Dilovası ile Gebze arasındaki bölümüne, merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ile eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek de katıldı. İnönü ve Zeybek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında Sevinç İnönü'nün elinden tutarak birlikte yürüdü.