: Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

31.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:42

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8'lik deprem, 41 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Deprem felaketinin ardından bölgeye geçmiş olsun ziyaretine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçtiği sırada depreme yakalandı.

Elazığ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Bizi bu süreçte sevindiren şey, Türkiye'nin siyasi görüş ayırt etmeksizin bu süreçte birlik olmasıdır" dedi. Kılıçdaroğlu açıklama yaptığı esnada bir artçı sarsıntı meydana geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Deprem oluyor efendim" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Efendim, artçı sarsıntılar olabilir tabii ki. Deprem bölgesindeyiz" dedi.

AFAD: 2.1 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen depremin şiddeti 2.1 olarak ölçüldü.

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