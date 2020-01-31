Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi
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Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, deprem felaketi yaşayan Elazığ'ın Sivrice ilçesine ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, canlı yayın esnasında depreme yakalandı.

31.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:42

Merkez üssü 'ın ilçesi olan ve 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8'lik , 41 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Deprem felaketinin ardından bölgeye geçmiş olsun ziyaretine giden CHP Genel Başkanı , kameralar karşısına geçtiği sırada depreme yakalandı.

Elazığ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Bizi bu süreçte sevindiren şey, Türkiye'nin siyasi görüş ayırt etmeksizin bu süreçte birlik olmasıdır" dedi. Kılıçdaroğlu açıklama yaptığı esnada bir artçı sarsıntı meydana geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Deprem oluyor efendim" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Efendim, artçı sarsıntılar olabilir tabii ki. Deprem bölgesindeyiz" dedi.

AFAD: 2.1 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen depremin şiddeti 2.1 olarak ölçüldü.


Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi
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