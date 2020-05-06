Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti
06.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileriyle sabah saatlerinde Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na geldi.

Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına tek tek ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti

Kaynak: AA

Politika Manşet

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