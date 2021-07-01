Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
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Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)

Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

'BU GÜZEL ÜLKEYE HUZUR VE BEREKETİ GETİRECEĞİZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nı ziyaret etti, işçiler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

'BU GÜZEL ÜLKEYE HUZUR VE BEREKETİ GETİRECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nı ziyaret etti, işçiler ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Ardından Doğa Köy Okullarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Atakum İlçe Başkanlığı önünden halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Bu ülkede fidan gibi gençlerimiz var, işsiz. Onlara istihdam yaratmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Siyaseti, kirlilikten arındıracağım, kadın-erkek eşitliğini sağlayacağım, hiç endişeniz olmasın vatandaşın ödediği verginin hesabını, boynumum borcu kabul edeceğim. Siyaset, zenginleşme aracı, cep doldurma aracı değildir. Siyaset halka hizmettir, halka hizmet Hakk'a hizmettir. Alın terine değer vermek o memlekete huzur getirmek demektir. Bu güzel ülkeye huzur ve bereketi getireceğiz, kavgayı bitireceğim" dedi.

'ADALETİN OLMADIĞI YERDE DEVLET AYAKTA DURMAZ'Kılıçdaroğlu, "Çok sorunlarımız var, kasada para kalmadı biliyorum. Ben maliyeciyim, tam 27 buçuk yılımı bu devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var, satacağım onları, lüks arabaları mı var, satacağım onları. Bir kişi, 11 yerden aylık alacak, bütün bunları bitireceğim. Huzur içinde yaşamak istiyoruz, o zaman adres Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Adaletin olmadığı yerde devlet ayakta durmaz, haksızlığı önleyemezsiniz, oralarda zulüm vardır, haksızlık vardır, işsiz gençler vardır, evlerde bereket yoktur, mutfakta yangın vardır. Bunları biteceğim, sözüm söz. Kadına kim şiddet uyguluyorsa, karşısında bu kardeşinizi bulacak. İstanbul Sözleşmesi'ni bir imzayla kaldırdılar, o sözleşmeyi bir imzayla yeniden ihya edeceğiz. El birliğiyle mücadele edeceğiz, beraber Türkiye'yi bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. 5 yıl içinde yepyeni, uygar, kalkınan, işsizliği büyük ölçüde bitiren, adaletin egemen olduğu, huzurun ve refahın olduğu bir Türkiye yapacağım. Sözüm söz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, partiye üye olan 2 bin kişiyi temsilen yaklaşık 50 kişiye rozet taktı.


Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)
Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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Kılıçdaroğlu: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek, sorunlar dinlenecek (3) - Haberler
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