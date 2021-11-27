ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Kılıçdaroğlu: Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Onu dostlarımızla beraber sağlayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, zaman zaman vaatlerini dile getirdiklerini belirterek, "Vatandaşlar soruyorlar; 'Ekonomi bu kadar kötüyken parayı nereden bulacaksınız?' diye. Aslında Türkiye'de para var. Her türlü imkanımız da var. Bütün mesele parayı kimin için kullanacağız? Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi halktan yana mı kullanacaksınız; 5'li çeteden yana mı kullanacaksınız? Biz halktan yana kullanmayı savunuyoruz. Nitekim belediye başkanımız da söyledi. Kimseye 5 kuruş borcumuz yok. Kredi de almadık. Belediyeyse belediye, gelirse gelir. Demek ki kimin için harcıyor; halk için harcıyor. Halka hesap vermek kadar değerli ve onurlu başka bir şey yoktur. Bunun da altını özenle çizmek isterim" diye konuştu.

Haber : Kaan ULU/ANKARA,