Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?

Parti grubunda Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Berat Bey'in açıklaması da ilginç. 'At izi, it izine karıştı' diyor. Bu ne demek? Sormak gerekiyor, ne oldu da at izi it izine karıştı?" ifadelerini kullandı.

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu istifa açıklamasına da değindi.

"NE OLDU DA AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI"

Albayrak'ın istifa metnindeki 'At izi, it izine karıştı' ifadesine dikkatleri çeken Kılıçdaroğlu, "Bu ne demek? Sormak gerekiyor, ne oldu da at izi it izine karıştı? Belki önümüzdeki günlerde Berat Bey bu konularda ayrıntılı açıklama yapar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

""Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Devasa Osmanlı İmparatorluğu batarken kendi parasını basacak milli bankası yoktu. Evet, 7 kıtada söz sahibi olan imparatorluğun para basacak bankası yoktu. Milli bankayı O kurdu: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Büyük bir sanayi atılımı yaptı, sanayi devrimini yakalamaya çalıştı ama bunu ben bilirim ben yaparım diyerek yapmadı. İzmir İktisat Kongresi'ni topladı, bilgili olanları topladı. Diyun-u Umimiye'de çalışan memur sayısı, Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışan memur sayısından daha fazlaydı. Çocuklarımıza nasıl bir başarı kazandığımızı anlatmamız lazım. O, Hatay'ı kazandırdı bize. Bizim yapmamız gereken O'nun mirasını yükseltmektir. Biz, ikinci yüzyıla Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırarak girmemiz lazım. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi, 82. Yılda daha da önem kazanıyor. Ulu Öner Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla ve rahmetle anıyoruz.

"KRİZ VARSA KAVGA ETMENİN ANLAMI YOK"

Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi de benim. Hazine'den sorumlu, ülke felaket durumda, kasa tamtakır ama ortalıkta pembe tabloyla kamuoyuna sunuş yapılıyor. Bu doğru değildi. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu. İktidarın basiretsizliğini görünce onlara yol gösterdik. Daha 2018 Ağustos'unda bu iş böyle yürümez diye 13 madde halinde saydık. Kriz varsa kavga etmenin mantığı yok. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç. Siyasi parti devlet değildir, siyasi parti ne zaman ki ben devletim diyorsa o zaman sorunlar başlar. Tek adam rejimi bir kişinin 'ben devletim' dediği rejimdir. Tek adam rejiminin ülke için felaketler üreteceğini hep söyledik.

"27 SAAT SONRA İSTİFA AÇIKLAMASI YAPILDI"

Sayın Albayrak, damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi, etmedi mi? Uzun bir sessizlik. Ona koşulsuz destek veren bütün değerlerini kaybeden MHP'de büyük bir suskunluk. Bir kişi 'ben istifa ettim' diyor. Medyaya bakıyorsunuz 17 saat geçtiği halde 1780'den sadece 5'i istifayı veriyor. Havuz medyasında tık yok. 27 saat sonra istifa dolayısıyla açıklama yapıldı.

"ARKASINDA HANGİ GERÇEKLER VAR?"

Ülkemiz için hayırlı bir iş. En azından bir damat kayınpeder olayından kurtuldu Türkiye. Ama arkasındaki gerçekler ne bilmiyoruz. Hangi gerekçelerle istifa edildi bilmiyoruz. Sorumlusu damat mıdır? Hayır. Bu işin sorumlusu bir kişi, Erdoğan.

"NE OLDU DA AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI?"

Dünya Merkez Bankası'ndaki açığı biliyor. Sen yeni öğrendiysen o daha büyük bir felaket. Devletin bir aile şirketine dönüştürüldüğünü hepimizin kabul etmesi lazım. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Veziri verip şahı kurtaramazsınız. Berat Bey'in yaptığı açıklama da ilginç. At izi it izine karıştı diyor. Yıllardır bakanlık yapıyorsun. Yanında kayınpederin. Öve öve bitiremiyordun. Ne oldu da at izi it izine karıştı? Belki önümüzdeki günlerde Berat Bey çıkıp ayrıntılı açıklama yapar.

13 MADDELİK ÖNERİ SIRALADI

Milyonlarca işsizimiz var. Herkes için çok karamsar bir tablo var. Biz CHP olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız esnafı dinledi.17 madde halinde esnaflarla ilgili çözümlerimizi paylaştık. Şimdi KOBİ'ler var. Bu konuda da grup başkanvekilleri koordinasyonunda düzenleniyor. Türkiye'nin sorunlarını en iyi saptayan ve en sağlıklı çözümler üreten partinin CHP olduğunu herkesin bilmesi lazım. Hiçbir CHP'li kişisel çıkar peşinde değil"

CHP lideri KOBİ'lerin sorunlarının çözümü için 13 maddelik öneri sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun önerileri şöyle:

"1. Nisan'da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkânı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödenmelidir.

2. KOBİ'lerin kredi piyasalarında değişen koşullara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için, yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. KOBİ'ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlanmalıdır.

3. Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek amacıyla teşvik kredisi denetim mekanizması oluşturulmalıdır.

4. Asgari ücrette vergi kaldırılmalıdır.

5. Kamu İhale Sistemi KOBİ'lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. (AB ülkelerinde kamu alımlarının KOBİ'lerden yapılması AB direktifleri doğrultusunda teşvik edilmektedir. AB genelinde alımların ortalama %56'sı KOBİ'lerden yapılmaktadır. Yunanistan'da bu oran %84'tür. Türkiye'de bu konuda bir rakam yoktur.)

6. Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir.

7. Bütün Organize Sanayi Bölgelerinde "Teknoloji Liseleri" kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip işgücü yetiştirilmelidir.

8. KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir.

9. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, işsizlik üreten Doğu – Güneydoğu'da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir.

10. Organize sanayi bölgelerindeki KOBİ'ler için enerji özel olarak fiyatlandırılmalı, üretimde verim ve rekabet gücü artırılmalıdır.

11. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir.

12. Ekonomik kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu düzenli ödemiş olan KOBİ'lere, belirlenecek koşulları taşımaları kaydıyla, vergi indirimi teşviki verilmeli, vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ'ler zor zamanda ödüllendirilmelidir.

13. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle "kara listede" yer alan KOBİ'ler bir defaya mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır"