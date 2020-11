Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?

Parti grubunda Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Berat Bey'in açıklaması da ilginç. 'At izi, it izine karıştı' diyor. Bu ne demek? Sormak gerekiyor, ne oldu da at izi it izine karıştı?" ifadelerini kullandı.