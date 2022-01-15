Kılıçdaroğlu: "Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişleri Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması Sinevizyon gösterimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu: "Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişleri

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

Sinevizyon gösterimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu:

"Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı sevmek demek, doğayı sevmek demektir"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesince TED Ankara Koleji ATA Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.