Kılıçdaroğlu: "Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum"

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişleri Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması Sinevizyon gösterimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu: "Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı...

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişleri

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

Sinevizyon gösterimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu:

"Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı sevmek demek, doğayı sevmek demektir"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesince TED Ankara Koleji ATA Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu: Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum

Kılıçdaroğlu: Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum

Kılıçdaroğlu: Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum

CHP Parti Meclisi toplantısında, temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.

CHP Parti Meclisi toplantısında, temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararı alındı.
AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişleri Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması Sinevizyon gösterimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu: "Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı...

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