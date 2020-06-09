Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti eleştirerek "Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var" dedi.

Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi
09.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin kritik başlıkları kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılması için hazırlık yapılması talimatı verdiği iddialarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor? Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ADALETSİZ BİR YER HALİNE GETİRDİLER"

CHP MYK'da İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanması da ele alındı. Berberoğlu'nun hukuksuz ve kindar bir şekilde tutuklandığın belirten Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı bu olayla bir işlevi olmadığın ortaya koydu. Teamüllere aykırı bir şekilde saray talimatıyla davrandı. Enis Berberoğlu'na reva görülen muameleyi asla kabul etmeyeceğiz. AK Parti Grup Başkanvekillerini alıp Kızılay'a adliyelere gidin sorun bakalım adalet var mı? Türkiye'yi adaletsiz bir yer halene getirdiler. Bizim görevimiz yeniden vicdani adaleti ve hukuk devletini inşa etmektir" dedi.

GENÇLERİN İSTİHDAMI İÇİN KOMİSYON

CHP MYK toplantısında ekonomi de önemli başlıklardan birisi oldu. Kılıçdaroğlu, ve ekonomiden sorumlu kurmayları gelen son rakamları değerlendirdi. Toplantıda genç nüfusun istihdamı ile ilgili bir de komisyon kurulmasına karar verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında Ayasofya'nın açılması konusunda mahkeme kararını beklediklerini, buna göre gereğini yapacaklarını söyledi.

Politika Manşet

Haberler

AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
'Görünmez Adam'a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Sağlık Bakanı Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı
Sağlık Bakanı Bakan Koca, maskeyi gözüne takan vatandaşı telefonla aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Haziran Ayasofya Galatasaray
Şu an buradasınız: Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:16:14. #1.15#
title