Kılıçdaroğlu Ankara'daki yuvarlak masa toplantısı için ortaya atılan "Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak" iddiasına yanıt verdi

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisi liderinin Ankara Ahlatlıbel'de gerçekleştirdiği buluşmanın ardından ilk kez zirveye dair açıklamalarda bulundu ve yapılan eleştirilere cevap verdi. Liderlerin buluştuğu masayı eleştirenlere cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bu masa umut masasıdır. Aslında belki bugün bu sıcak ortamda Ahlatlıbel'deki zirvenin önemi anlaşılamayabilir, ancak tarih bunu yazacaktır" dedi.

"OLAY ERDOĞAN OLAYI DEĞİL, OLAY TÜRKİYE OLAYI"

KRT'ye konuşan Kılıçdaroğlu, ''Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak'' iddiasına, "Meselemiz Türkiye, demokrasi, özgürlük, refah. Olay Erdoğan olayı değil, olay Türkiye olayı. Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazın içinden çıkarmayı istiyoruz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

"Erdoğan bir kişi, bugün var yarın yok; ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bakidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlenmesini, bölgesinde güçlenmesini, dünyada güçlenmesini, üretim zincirlerini büyütmesini, katma değeri yüksek ürün üretmesini, bütün bunları demokrasi içinde yapmasını, düşünce özgürlüğünün olmasını, din ve vicdan özgürlüğünün olmasını, adaletin olmasını, yargının bağımsız olmasını, medyanın özgür olmasını, insanların haksız yere hapishanelerde tutulmamasını; biz bunları istiyoruz. Ama Cumhur İttifakı'nın bunlardan haberi yok çünkü onlar bunların hiçbirisini yapmıyor."

BAHÇELİ'YE YANIT: NE SÖYLEYECEKLERİNİ BİLMİYORLAR

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buluşma için "Masa dikdörtgen olsa 4 ayağı olurdu ama yuvarlak olunca ayak bir, o da gizli ayak. O da HDP. Şu hale bakın! 6'lı ganyan, HDP ve Avrupa Konseyi, ABD, AB. Bunların normlarına kalacakmış" sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var. Ortak talepleri ne, demokrasi. Ortak talepleri ne, bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi. Ortak talepleri ne, adalet; adil bir düzen. Hep beraber bunları istiyoruz. Bunları eleştiremiyorlar, bunlara "Yanlıştır" diyemiyorlar. Bu taleplere "Biz kulak tıkadık" diyemiyorlar."

"HDP KENDİ İTTİFAKINI OLUŞTURUYOR"

Chp lideri, 'Altılı zirve genişleyecek mi?' sorusunu ise, "Buna karar verecekler masanın etrafında toplanan partilerdir. HDP kendi ittifakını oluşturuyor. HDP demokrasi adına yok sayılmak istemiyor" diye yanıtladı.

"SANDIĞA GİDERKEN VİCDANINIZIN SESİNİ DİNLEYİN"

AK Parti seçmenine de seslenen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Namus ve şeref kavramının sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O zaman siz tarafsız davranmayan, objektif davranmayan, garibanın hakkını hukukunu korumayan, alın terinin değerini korumayan insanı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayacaksınız. Oturtursanız, sizin de sorumluluğunuz var. Oturtursanız sizin de vicdanınız kanar. Vicdanınızın sesini dinleyerek sandığa gidin" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR YATAĞA AÇ GİRİYORSA, ÇOCUĞUN KABAHATİ KUSURU YOKTUR"

"İnsan onuru denen bir kavram var. İnsan onurunu koruyacaksınız. Yoksulluk kader değildir" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Bir ülkede bir insan fakirse, onun sorumlusu devleti yönetenlerdir. Çocuklar yatağa aç giriyorsa, çocuğun kabahati kusuru yoktur. Dolayısıyla biz bu tabloya da son vermek istiyoruz. Ülkeye demokrasinin gelmesi, çağdaşlaşması, insan haklarının gelmesi için düşüncelerimizi ifade ettik. Hepsi iktidara geldiğimizde gerçekleşecek. İnsanlar, gazeteciler, öğrenciler fikirlerini söylediği için hapse atıldı. Adaletin olmadığını sadece ben söylemiyorum" dedi.

''28 ŞUBAT MAĞDURLARINDAN BİRİ DE BENİM''

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde kendisi hakkında rapor düzenlendiğini ve fişlendiğini söyleyerek dava açtığını belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Karşımda Erdoğan'ın avukatları vardı'' dedi. Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının 28 Şubat'ta açıklanacak olmasına ilişkin "Bu ülkede 28 Şubat mağdurları var, bunun için helalleşme diyoruz" ifadelerini kullandı.