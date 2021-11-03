Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Şakir Ergin ile selamlaşması

Ali Şakir Ergin ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet etmes YOZGAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Şakir Ergin Aşk Vakfı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, vakıf kütüphanesinde Ali Şakir Ergin ile sohbet etti.