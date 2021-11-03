Kılıçdaroğlu, Ahmet Şakir Ergin Aşk Vakfı'nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Şakir Ergin ile selamlaşması Ali Şakir Ergin ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet etmes YOZGAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Şakir Ergin Aşk Vakfı'nı ziyaret etti.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Şakir Ergin ile selamlaşması
Ali Şakir Ergin ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet etmes YOZGAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Şakir Ergin Aşk Vakfı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, vakıf kütüphanesinde Ali Şakir Ergin ile sohbet etti.