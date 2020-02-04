Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?

04.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:26

İmla konusunda en çok zorlanılan kelimelerden olan kılavuz kelimesi, klavuz ve kılavuz şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki, kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? Klavuz ne demek? İşte kılavuzun doğru yazımı!

TDK'YA KILAVUZ NASIL YAZILIR?

Klavuz: Yanlış

Kılavuz: Doğru

KILAVUZ NE DEMEK?

1. isim Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber:

"Ilıca hamamından ercecik kalkın/ Kılavuz seçin de Şahren'i geçin" - Halk türküsü

2. isim Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb:

Öğrenci kılavuzu.

3. isim Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.

4. isim, mecaz Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse:

Kılavuzumuz Atatürk'tür.

5. isim, denizcilik Kılavuz gemisi.

6. isim, denizcilik Kılavuz kaptan:

İstanbul Boğazı'ndan kılavuz almadan geçmek yasaktır.

7. isim, sinema Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.

8. isim, teknik Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.

9. isim, teknik Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.