Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kiğılı'nın, Bolonya kentinde yeni açtığı mağazasında yapılan imza törenine, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, İtalyan kulübünün başkanı Christian Pavani, ilgililer ve davetliler katıldı.

Suerdem ve Pavani'nin imzaladığı anlaşmayla, Kiğılı 3+2 yıl olmak üzere İtalyan Basketbol takımının sponsoru oldu.

Anlaşmaya göre, İtalyan kulübünün adı "Fortitudo Kiğılı Bologna" olurken takımın forma ve sahasında Kiğılı logoları yer alacak.

İmza töreninde, Fortitudo Kiğılı Bologna takımının yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Suerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'ya yıllarca Türkiye'den futbolcuların, teknik direktörlerin geldiğini belirterek "Fakat bir takıma hiçbir marka ismini koymadı. Fortitudo Bologna takımı, Kiğılı oldu. Bu çok önemli bir olguydu bizim için. Hem Türkiye'miz açısından hem kendi markamız açısından güzel bir iş yaptığımızı, Türkiye'mizin bayrağını buraya diktiğimizi düşünüyorum." dedi.

Suerdem, Kiğılı'nın bu anlaşmayla tarih yazdığını ifade ederek "Modanın kalbi burası ve Kiğılı burada tarih yazdı. Modanın kalbinde, ilk defa bir Serie A'daki takımın başına Kiğılı ismi geldi. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunu başardık ve Türk bayrağını getirdik, buraya diktik." diye konuştu.

Fortitudo Kiğılı Bologna Basketbol Kulübü Başkanı Christian Pavani de bugün Kiğilı bu anlaşmayı imzalamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Kiğılı çok önemli bir marka. Fortitudo Kiğılı olarak büyük bir sorumluluğumuz var. Bizim görevimiz bu markanın İtalya'da da tanınmasını sağlamak. Dünyada çok iyi tanınan bir marka. Son derece mutluyuz. Sahaya bunu göstermek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu anlaşma İtalyan basınında da geniş yer buldu.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Ebru Gündeş Kerem Kamışlı
Spor Marcao Şenol Güneş Lionel Messi Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kiğılı, İtalya'nın Fortitudo Bologna kulübüne sponsor oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 21:36:45. #1.17#