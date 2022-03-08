Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

Rusya, gece boyunca Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılarını sürdürdü. Bugün saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başladı. Akşam saatlerine doğru başkent Kiev, Jitomir, Vinitsa, Dnipro ve birçok şehirde yeniden siren sesleri duyuldu.

(İHA)

Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu

Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu

Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title