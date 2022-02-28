(3) Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından - Haberler

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(3) Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından

AA, Hasan Esen - Güncel
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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından çok sayıda Ukraynalı, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından çok sayıda Ukraynalı, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu.

(3) Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından

(3) Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından

(3) Kiev'de sokağa çıkma yasağının ardından

AA / Hasan Esen - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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