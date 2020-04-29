Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'ye gelecek turistlere seslendi
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Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'ye gelecek turistlere seslendi

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, "Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.

Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'ye gelecek turistlere seslendi
29.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:17

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, "Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Virüsün az olduğu Antalya gibi şehirlere özel turistik uçak seferleri düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, katıldığı televizyon programında Türkiye'deki turizm planına yönelik açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Güldere yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de turizm konusuna yönelik yaptığı açıklamada, 2020 yılının tüm dünya için zor geçtiğini, herkesin iyi ve kaliteli bir tatili hak ettiğini ifade etti. Büyükelçi Güldere, "Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Ülkemizde şu an itibariyle virüs kontrol altına alınmaya başlandı. Zaten Antalya gibi turizm şehirlerinde vaka sayıları çok düşük. Belirlediğimiz şartlarda turist kabul etmek isteyen otellere özel sertifika vereceğiz. Bu otellerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat edilecek" ifadelerini kullandı.

Turist ağırlamak isteyen otellerin en fazla yarısının dolu olacağını belirten Büyükelçi Güldere, "Otelin her bölümünde sağlık tedbirlerine uyulacak sıkı kontroller yapılacak. Bunun yanı sıra her otelde sağlık personeli bulunduracağız. Virüsün az olduğu Antalya gibi şehirlere özel turistik uçak seferleri düzenleyeceğiz. Uçaklar ve otobüsler dezenfekte edilecek. Ukrayna ve Türkiye çok önemli manada stratejik ortaklıkları olan ülkeler ve hep beraber bu problemin de en iyi şekilde üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 12 Mayıs'tan itibaren karantina kuralları esnetilmeye başlanacak. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüse bağlı can kaybı 250'ye yükselirken toplam vaka sayısı 9 bin 866 olarak açıklandı. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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