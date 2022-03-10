Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde Rus tankları imha edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 15'inci gününde Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna askerleri Rusya ordusuna ait askeri konvoyları havadan vurarak tankları imha ediyor. Ukrayna ordusu Kiev bölgesindeki Brovary şehrine girmek isteyen Rus tankı konvoyunu hedef aldı. Havadan gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus tankları imha edildi. - KİEV
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel