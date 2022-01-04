Kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında bıçakla öldürüldü - Haberler
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Kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında bıçakla öldürüldü

Kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında bıçakla öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Yunus Emre A. (16), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı'yı (18), bıçaklayarak öldürdü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, Yunus Emre A. (16), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı'yı (18), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen ve bir süre önce kick boks sporuna başlayan Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A., 'yan bakma' meselesinden tartıştı. İkili arasında büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevrdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaralı Kulacı'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kulacı, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Yunus Emre A. ise, polis ekipleri tarafınan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kick boks sporcusu, yan bakma kavgasında bıçakla öldürüldü

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