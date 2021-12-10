Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru 18. bölüm bugün var mı? Kıbrıs Zafere Doğru 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İngiliz karargahında ele geçirilen Bereli'ye, Zifir Petek'in bir sürprizi vardır. Kemal ise bu sürpriz karşılığında Ankaralı'nın yaşadığını silah arkadaşlarına söylemek zorunda kalır. Gerçeklerden haber siz İnci ve Kemal'in arası daha da kötüleşirken Ankaralı'yı hayatının en güzel haberi beklemektedir; baba olacaktır.

Kemal'in ele geçirdiği gizli belgeler sonrası Rauf, adaya gizlice dönüş yolculuğuna hazırlanırken Ankaralı; Apollon'un, Kemal ise kardeşi Stella'nın hamleleri ile tehlike altına girer.

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