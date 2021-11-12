Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm bugün var mı? Kıbrıs Zafere Doğru 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin, Kıbrıs'a ilk resmi hava müdahalesinin ardından Erenköy sevinç içindedir. Diğer tarafta ise Erenköy'ü top atışına tutan Rum hücum botlarını ölüm dalışı ile batıran Cengiz Topel'in uçağı düşmüştür. Paraşütü ile Rum tarafına inebilen Yüzbaşı Cengiz, esir düşmüştür. Şimdi Cengiz için ölüm kalım savaşı başlamıştır. Ya Rumların işkencesinde konuşacak ya da ölümü tercih edecektir. Kendisine yapılan işkencenin boyutu her geçen dakika artarken Erenköy yeni saldırılar ile karşı karşıya kalır. Yunan uçakları devreye girip Erenköy üstünde uçuşa başlarken Türkiye'nin 64 savaş jeti devreye girer ve Yunan uçaklarını Erenköy'den kovup kahraman Mücahit'in direnişini taçlandırır. Erenköy'de zafer Kıbrıs Türkleri'ni beklerken adanın dört yanında hem Türk subayı hem de mücahitler bu direniş destanı için büyük bedeller öder

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

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