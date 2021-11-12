Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru bugün var mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kıbrıs Zafere Doğru, bu akşam 14. bölümüyle ekranlarda olacak. Kıbrıs Zafere Doğru dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru bölüm bugün mü? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kıbrıs Zafere Doğru, bu akşam 14. bölümüyle ekranlarda olacak

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin, Kıbrıs'a ilk resmi hava müdahalesinin ardından Erenköy sevinç içindedir. Diğer tarafta ise Erenköy'ü top atışına tutan Rum hücum botlarını ölüm dalışı ile batıran Cengiz Topel'in uçağı düşmüştür. Paraşütü ile Rum tarafına inebilen Yüzbaşı Cengiz, esir düşmüştür. Şimdi Cengiz için ölüm kalım savaşı başlamıştır. Ya Rumların işkencesinde konuşacak ya da ölümü tercih edecektir. Kendisine yapılan işkencenin boyutu her geçen dakika artarken Erenköy yeni saldırılar ile karşı karşıya kalır. Yunan uçakları devreye girip Erenköy üstünde uçuşa başlarken Türkiye'nin 64 savaş jeti devreye girer ve Yunan uçaklarını Erenköy'den kovup kahraman Mücahit'in direnişini taçlandırır. Erenköy'de zafer Kıbrıs Türkleri'ni beklerken adanın dört yanında hem Türk subayı hem de mücahitler bu direniş destanı için büyük bedeller öder.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Demir Karahan : Efsane

Kemal Uçar : Cengiz Topel

Ömer Turan : Mucahit Bekir

İbrahim Yildiz : Çoban Sefer

Mehmet Aykaç : Erdil

Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan

Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar

Musab Ekici : Kurtcebe

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