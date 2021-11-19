Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları! Ankaralı, Rauf Denktaş, İnci, Cahit Volkan Kantarcı kim? İşte, oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı değişti. Yeni adı Kıbrıs Zafere Doğru olan dizinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Diziseverler Bir Zamanlar Kıbrıs diğer adıyla Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ne zaman başlayacak aratmaya başladılar. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler? İşte, Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları isimleri! Serkan Çayoğlu kimdir? Ankaralı, Rauf Denktaş, İnci, Cahit Volkan Kantarcı kim?
Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları isimleri araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimleri buluşturan dizinin adında değişikliğe gidildiği görüldü. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu.
Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geleceği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta başladı.
Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılacak.
Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirilecek.
Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.
Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.
- Serkan Çayoğlu - Ankaralı
- Ahmet Kural - Kemal
- Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş
- Tayanç Ayaydın - Samson
- Pelin Karahan - İnci
- Gülper Özdemir - Ayşe
- Hasan Küçükçetin - Derviş
- Mehmet Aykaç - Erdil
- Demir Karahan - EfsaneT
- ekin Temel - Ali Rıza Vuruşkan
- Miray Akay - Pembe
- Ahmet Somers - Salahi
- Ömer Turan - Mücahit Bekir
Serkan Çayoğlu (d. 31 Mayıs 1987, Almanya), model, manken ve oyuncudur. Modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş olup Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya da tamamlamıştır.
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|2012
|Kuzey Güney
|Rafael
|1 bölüm (40)
|2014
|Zeytin Tepesi
|Burak Altaylı
|2014–2015
|Kiraz Mevsimi
|Ayaz Dinçer
|59 bölüm (1–59)
|2014
|Dada Dandinista
|Kendisi
|Konuk
|2015
|Beyaz Show
|Kendisi
|Konuk
|2016
|Hayatımın Aşkı
|Demir Cerrahoğlu
|17 bölüm (1–17)
|2018
|Börü
|Kaya Ülgen
|6 bölüm (1–6)
|2019
|Halka
|Cihangir Tepeli
|19 bölüm (1–19)
|2020
|Yeni Hayat
|Adem Şahin
|9 bölüm (1–9)
|2021–
|Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru
|Ankaralı
2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL— Haberler (@Haberler) November 19, 2021
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