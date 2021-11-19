Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları! Ankaralı, Rauf Denktaş, İnci, Cahit Volkan Kantarcı kim? İşte, oyuncu kadrosu

Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları isimleri araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimleri buluşturan dizinin adında değişikliğe gidildiği görüldü. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NEDİR?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu.

Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geleceği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta başladı.

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılacak.

Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirilecek.

"KIBRIS ZAFERE DOĞRU" OYUNCULARI

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

Serkan Çayoğlu - Ankaralı

Ahmet Kural - Kemal

Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın - Samson

Pelin Karahan - İnci

Gülper Özdemir - Ayşe

Hasan Küçükçetin - Derviş

Mehmet Aykaç - Erdil

Demir Karahan - EfsaneT

ekin Temel - Ali Rıza Vuruşkan

Miray Akay - Pembe

Ahmet Somers - Salahi

Ömer Turan - Mücahit Bekir

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu (d. 31 Mayıs 1987, Almanya), model, manken ve oyuncudur. Modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş olup Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya da tamamlamıştır.

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