Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Büyük borcamda Kıbrıs tatlısı tarifi | Kıbrıs tatlısı yapımı Adı çok fazla duyulmayan Kıbrıs tatlısı tarifi lezzetiyle aklınızı başınızdan alacak. Hem kremalı hem de şerbetli bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı tarifi sütlü tatlı ve şerbetli tatlı ayrımını tamamen ortadan kaldırıyor. Çayınızın yanında lezzetli bir şekilde yiyebileceğiniz Kıbrıs tatlısı yapımı nasıl olur?

Kıbrıs tatlısı tarifi kendine has lezzetiyle sofraların yeni gözdesi aday bir tatlı. Kolay yapılışı ile dikkatinizi kısa sürede çekecek kolay Kıbrıs tatlısı tarifi ile misafirlerinizi en özel bir biçimde ağırlayabileceksiniz. Misafirleriniz için şerbetli mi yoksa sütlü tatlı mı yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız Kıbrıs tatlısı tarifi tüm sorunlarınızı bir anda ortadan kaldıracak. Alt kekinde şerbet olan, üst kısmı ise sütlü muhallebi ile kaplanan Kıbrıs tatlısı tarifini sizler için hazırladık, göz atarak hemen deneyin.

KIBRIS TATLISI

Alt tabanda lezzetli ve ağızda dalan şerbetli keki, üst kısımda ise yoğun kıvamıyla ağızlarınızdan tadı silinmeyecek muhallebisi ile Kıbrıs tatlısı tarifi tüm ailenizin yeni favori tatlısı olacak. Yapılışı ise oldukça basit. Hafif bir tatlı olan kolay Kıbrıs tatlısı tarifi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir hepsinin cevabı yazımızın devamında yer alıyor, göz atmadan geçmeyin.

KIBRIS TATLISI GEREKLİ MALZEMELER

-1 su bardağı dövülmüş ceviz

-1 su bardağı galeta unu

-1 su bardağı Hindistan cevizi

-Yarım su bardağı sıvıyağ

-Yarım su bardağı şeker

-3 tane yumurta

Muhallebi için:

-3 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı nişasta

-4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için:

-2 bardak şeker

-2 su bardağı su

-Yarım limon suyu

KIBRIS TATLISI YAPIMI

Şekeri ve yumurtayı bir kabın içinde çırpalım, sonrasında diğer malzemeleri de ekleyip karıştıralım.

Koyu bir kek kıvamına gelene kadar karıştırdığımız karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yağlanmış tart kalıbı ile birlikte 20 dakika boyunca pişirelim.

Şerbeti için bir tencerenin içine suyu alalım, kaynayınca şekerleri suya ekleyelim ve şekerler eriyene kadar karıştıralım. Hazırladığımız kek ılıyınca şerbet karışımını üzerine dökelim.

Muhallebi için sütü ve diğer malzemeleri tencereye koyalım ve karıştıralım. Ocağın altını yakalım.

Koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve sonrasında ocağın altını kapatalım.

Son adım olarak ise hazırladığımız muhallebi karışımını kekin üzerine dökelim ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyelim.

Afiyet olsun!

BÜYÜK BORCAMDA KIBRIS TATLISI TARİFİ

Büyük borcamda Kıbrıs tatlısı yapımı için malzemeler

Kek İçin:

5 adet yumurta

Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker

Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ

1, 5 su bardağı galeta unu

1, 5 su bardağı kırılmış ceviz

1, 5 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1, 5 litre süt

1, 5 su bardağı nişasta

Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker

2 paket vanilya

1, 5 paket krem şanti

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

BÜYÜK BORCAMDA KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

Geniş ailelere ve fazla misafire bol bol ikram edebileceğiniz Kıbrıs tatlısı için borcamda Kıbrıs tatlısı tarifi sizlerle.

İlk olarak şerbeti yapalım. Şekeri ve suyu tencereye alalım.

Kaynamaya başlayan şeker su 15 dakika boyunca kaynatılır.

Altını kapattıktan sonra vanilyayı da ilave edelim.

Şerbeti soğumaya bırakalım.

Kek hamuruiçin ilk olarak, şeker ve yumurtalar köpük haline gelene kadar çırpılır.

Diğer malzemeler de ilave edilir ve bütün malzemeler birlikte çırpılır.

Normal kek hamuruna göre biraz daha katı olacaktır.

Hamuru, yağlamış olduğumuz borcama aktaralım. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.

Kek piştikten sonra, henüz sıcakken; soğuk şerbeti gezdirelim.

Kek şerbetini çekerken, kremayı yapalım.

Krem şanti hariç diğer malzemeleri tencereye alalım. Kısık ateşte göz göz oluncaya kadar pişirelim.

Tencere ocaktan alındıktan sonra ilk sıcağı çıkan karışımın içerisine krem şantiyi de ilave edelim.

Çırpıcı yardımıyla 5 dakika daha karıştıralım.

Şerbetini çekmiş olan kek soğuduktan sonra üzerini krema ile kaplayalım.

Dilerseniz Hindistan cevizi, nar, ceviz, fındık ile de süsleyebilirsiniz.

Bir gece dolapta dinlenirse daha lezzetli olacaktır.

Lezzetli Kıbrıs tatlısı ile kahveleriniz ve çaylarınız çok daha keyifli. Yapımı kolay, pratik olan Kıbrıs tatlısının az ve çok malzemeli seçenekleri ile kalabalık misafirlerinize veya ailenize güzel sunumlar yapabilirsiniz.