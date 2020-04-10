Kıbrıs'taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu'dan yardım eli
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Kadir Sertel Otcu, Türkiye, Tarsus, Kıbrıs, Güncel

Kıbrıs'taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu'dan yardım eli

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Korona virüsten dolayı Türkiye'ye gelemeyen Tarsuslu öğrencilere yardım eli uzattı.

10.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:58
Kıbrıs'taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu'dan yardım eli

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Korona virüsten dolayı Türkiye'ye gelemeyen Tarsuslu öğrencilere yardım eli uzattı.

Durumu KKTC yetkililerine bildiren Kaymakam Kadir Sertel Otcu, buradaki öğrencilere ilk etapta gıda ve genel yardımda bulunmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Medyad Başkanı Okan Çalışkan'a ulaşan öğrenciler durumlarının Tarsus Kaymakamına iletilmesini istediler.

KKTC'deki durumu Tarsus Kaymakamına bildiren Okan Çalışkan, öğrencilerin durumunu anlattı.

Olaya anında müdahale eden Kaymakam Otcu, Kıbrıs'ta yetkililerle görüşerek, öğrencilere yönlendirdi.

KKTC sosyal yardımlaşma tarafından ulaşılan öğrencilere ilk etapta gıda yardımı yapıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'ya güvenen öğrenciler yardımlar için teşekkür ederken, Türkiye'ye gelmek istiyor.

KKTC'deki öğrenciler "Biz Tarsus kaymakamımıza güveniyoruz. Bizi buradan aldırmasını istiyoruz. Birçok öğrenci arkadaşlarımızla mağdur durumdayız. Çok zor durumdayız. Yapacak birşeyimiz kalmadı, sağlığımız risk altındadır" dediler. - MERSİN

Kaynak: İHA

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