Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde ilk Kovid-19 vakası Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünde (BMBG) görevli bir askeri personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

BMBG'den yapılan yazılı açıklamada, BMBG'de görev yapan bir askeri personele Kovid-19 teşhisi konulduğu ve bu kişinin hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

Hastanın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izole edildiği, yakın temasta bulunduğu kişileri belirlemek üzere çalışma başlatıldığı kaydedildi.

KKTC'de vaka sayısı 99'a yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan 275 testten 3'ünün pozitif çıktığını bildirdi.

Toplam vaka sayısının 99'a yükseldiğini belirten Pilli, bugüne kadar toplam 3 bin 890 test yapıldığı, 44 kişinin taburcu edildiğini ve 52 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde vaka sayısı 600'e yaklaştı

Rum basınındaki haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 891 test sonucunda 31 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rum kesimindeki toplam vaka sayısının 595'e yükseldiği kaydedildi.

Rum kesiminde Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA