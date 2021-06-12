Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıbrıs'a düzenlenen gezide heyet içerisinde yer alan isimlerden Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Sanar'ın makam odasına tişört, kot pantolon ve spor ayakkabıyla gitmesi dikkat çekti.

Gaziantep Sanat Ve Meslek Eğitim Kursları kapsamında 20 Temmuz'da açılacak kurslarla ilgili temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Genel Sekreter Sezer Cihan, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun da aralarında bulunduğu heyet, çeşitli birimlerde incelemelerde bulunduktan sonra CumhurbaşkanıErsin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'i de makamında ziyaret etti.

TAKIM ELBİSE YERİNE TİŞÖRT VE KOT PANTOLON GİYDİ

Ancak ziyaret sırasında heyetteki tüm erkek görevlilerin takım elbiseli olmalarına rağmen, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun mavi tişört, kot pantolon ve spor ayakkabı ile makama çıkması tepkiyle karşılandı. Bu arada, heyetin Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyareti sırasında maskelerin takılı olmasına karşın, Başbakan Ersan Saner'in makamında ise hiç kimsenin maskesinin bulunmaması dikkat çekti.

KENTTE DE BÜYÜK SES GETİRDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun, KKTC Cumhurbaşkanı ve başbakan ziyaretine spor kıyafetle çıkması, Gaziantep'teki bazı yerel medya kuruluşları tarafından da eleştirildi.

CHP İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Olayla ilgili olarak CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, "Yakışıksız olmuş" değerlendirmesi yaparak şunları söyledi: "Kıbrıs özellikle son 50 yıldır bizim için son derece önemli, bedeller ödediğimiz, ödemeye de hazır olduğumuz yavru vatanımız. O nedenle, makam adabına, geleneklerimize uyulmak zorunludur. Buna uyulmadığı için de şiddetle kınıyorum.Daire Başkanı sıfatını taşıyan bir kişinin de bu adabı iyi bilmesi, ona göre giyinmesi gerekirdi. Eğer bilmiyorsa heyete başkanlık yapan kişi, 'Bu kıyafetle Cumhurbaşkanı'nın makamına girilmez' diye kendisini uyarması gerekirdi. Bizi daha fazla üzen ise, bu duyarsızlığın Gaziantep adına giden bir heyetin ziyaretinde yaşanmasıdır. Bu sorumsuzluk direk Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yazar."