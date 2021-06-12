Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı

Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı
Haberler.com - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıbrıs'a düzenlenen gezide heyet içerisinde yer alan isimlerden Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Sanar'ın makam odasına tişört, kot pantolon ve spor ayakkabıyla gitmesi dikkat çekti.

Gaziantep Sanat Ve Meslek Eğitim Kursları kapsamında 20 Temmuz'da açılacak kurslarla ilgili temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Genel Sekreter Sezer Cihan, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun da aralarında bulunduğu heyet, çeşitli birimlerde incelemelerde bulunduktan sonra CumhurbaşkanıErsin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'i de makamında ziyaret etti.

TAKIM ELBİSE YERİNE TİŞÖRT VE KOT PANTOLON GİYDİ

Ancak ziyaret sırasında heyetteki tüm erkek görevlilerin takım elbiseli olmalarına rağmen, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun mavi tişört, kot pantolon ve spor ayakkabı ile makama çıkması tepkiyle karşılandı. Bu arada, heyetin Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyareti sırasında maskelerin takılı olmasına karşın, Başbakan Ersan Saner'in makamında ise hiç kimsenin maskesinin bulunmaması dikkat çekti.

Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı

KENTTE DE BÜYÜK SES GETİRDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu'nun, KKTC Cumhurbaşkanı ve başbakan ziyaretine spor kıyafetle çıkması, Gaziantep'teki bazı yerel medya kuruluşları tarafından da eleştirildi.

Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı

CHP İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Olayla ilgili olarak CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, "Yakışıksız olmuş" değerlendirmesi yaparak şunları söyledi: "Kıbrıs özellikle son 50 yıldır bizim için son derece önemli, bedeller ödediğimiz, ödemeye de hazır olduğumuz yavru vatanımız. O nedenle, makam adabına, geleneklerimize uyulmak zorunludur. Buna uyulmadığı için de şiddetle kınıyorum.Daire Başkanı sıfatını taşıyan bir kişinin de bu adabı iyi bilmesi, ona göre giyinmesi gerekirdi. Eğer bilmiyorsa heyete başkanlık yapan kişi, 'Bu kıyafetle Cumhurbaşkanı'nın makamına girilmez' diye kendisini uyarması gerekirdi. Bizi daha fazla üzen ise, bu duyarsızlığın Gaziantep adına giden bir heyetin ziyaretinde yaşanmasıdır. Bu sorumsuzluk direk Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yazar."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Sedat Peker Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ergin Ataman Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:49:24. #1.16#

title